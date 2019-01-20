В Кривом Роге произошло дерзкое ограбление: видео с камер наблюдения

В субботу, 19 января, в Кривом Роге четыре человека в масках ворвались в ювелирный магазин и забрали драгоценности.

Соответствующее видео с камер наблюдения публикует издание "Первый городской".

Как отмечается, грабители отобрали оружие у охранника. На видео видно, как один из грабителей забирает автомат перед уходом. Мужчины ворвались в магазин, из витрин они забрали ювелирные украшения. Злоумышленники действовали очень быстро.

Драгоценности они складывали в синие хозяйственные сумки. Правоохранители просят обратить внимание на этот предмет. Если кто-либо продавал такие вещи и узнал свой товар на фото, в полиции просят сообщить об этом на номер 102.

После ограбления мужчины скрылись на автомобиле. В городе был объявлен план-перехват. Дело расследуют по статье "Разбой".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве ограбили квартиру футболиста ФК "Черноморец" Николая Ищенко.