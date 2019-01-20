В Запорожье сорвался лифт с ребенком внутри: подробности

В Запорожье в доме сорвался лифт, в котором на момент ЧП находился ребенок.

Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что инцидент случился в доме №32 на улице Ладожской, что в Бородинском районе Запорожья.

Так, лифт, в котором находился ребенок, сорвался с шестого этажа. К счастью, на втором этаже сработало экстренное торможение лифта. Это и спасло жизнь ребенку.

О ЧП стало известно из соцсетей. По словам автора поста, это уже не первый подобный случай в их доме. Недавно в результате срыва лифта мужчина получил травму спины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в субботу, 2 июня, на Троещине в Киеве в жилом доме с высоты 14-го этажа упал лифт с пожилой женщиной внутри.