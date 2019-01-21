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Под Николаевом перевернулась фура с тысячами кур: фото с места ЧП

понедельник, 21 января 2019, 09:29

В воскресенье, 20 января, на трассе Николаев-Ульяновка произошло ДТП с участием грузовика, который перевозил 6 тысяч кур.

Об этом сообщает портал "Новости-N".

Как отмечается, тягач MAN вез кур на полуприцепе из Херсона на мясокомбинат в город Каменец-Подольский. Значительная часть клеток вывалилась на дорогу, многие разломались и куры разбрелись по полям и кустам в разные стороны.

Фура ехала по трассе со стороны города Николаева, в направлении Новой Одессы, и в районе поворота на село Гурьевка в условиях сильного гололеда автомобиль занесло, он развернулся поперек дороги, и полуприцеп с грузом перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал, но сам автомобиль получил значительные механические повреждения.

Перевернувшийся автомобиль полностью заблокировал две полосы движения в направлении Новой Одессы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 января возле аэропорта "Борисполь" столкнулись два внедорожника, вследствие чего один из них перекинулся на крышу.

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