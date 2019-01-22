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Озвучена страшная статистика смертей на Донбассе

вторник, 22 января 2019, 18:00

По данным ООН, с апреля 2014 года до конца 2018 года а результате войны на Донбассе погибли около 13 000 человек.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Вследствие вооруженного конфликта на востоке Украины с апреля 2014 году до конца 2018 погибли от 12 800 до 13 000 человек. Такие данные привела Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

По данным миссии, примерно 3300 погибших в Донбассе были гражданскими лицами, 4000 - военнослужащими украинской армии, а 5500 - поддерживаемыми Россией вооруженными боевиками. Еще от 27 тысяч до 30 тысяч человек получили во время конфликта ранения.

В конце 2017 года ООН предоставила информацию о меньшем количестве погибших на Донбассе - 10 300 человек. Число раненых тогда оценивали в 24 тысячи.

В 2018 году, по данным ООН, на Донбассе погибли 55 гражданских лиц (это вдвое меньше, чем в 2017 году), 224 получили ранения. Украинские военные оценивают свои потери в 100 погибших и более 500 раненых. Пророссийские сепаратисты сообщают о 162 погибших и 310 раненых. Всего на подконтрольных сепаратистам территориях с начала конфликта погибли более 4700 человек.

Как сообщал "Апостроф", помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков пытается воплотить на Донбассе мечту своего "шефа" о России без границ.

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