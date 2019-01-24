Появились неожиданные подробности по убийству копом покупателя в Харькове

В деле о смертельной стрельбе в супермаркете Харькова в среду, 5 декабря, загадочно исчезла главная улика – видеозапись с камер видеонаблюдения.

Об этом сообщает Police Control Ukraine в Facebook.

Уточняется, что видеозапись исчезла якобы из-за сбоя оборудования.

"У нас был перепад напряжения в тот момент, когда в супермаркете присутствовали следователи районного отделения полиции или прокуратуры. Не помню точно, кто именно из представителей правоохранительных органов у нас был. И у нас произошел сбой в электросистеме, и видео просто не сохранилось", — заявили представители супермаркета "Рост" журналистам.

Отметим, что исключительно эта видеозапись помогла бы следствию определить виновных в деле, где представитель полиции застрелил покупателя.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео инцидента из супермаркета Харькова, где был застрелен агрессивный покупатель.

Кроме того, Государственное бюро расследований собирается выяснить, насколько законными были действия правоохранителя, застрелившего покупателя.