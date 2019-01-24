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Стало известно о внезапной смерти под Львовом 28-летнего ветерана АТО: фото

четверг, 24 января 2019, 08:32

22 января в результате болезни под Львовом умер 28-летний ветеран АТО Михаил Шишлик.

Про це повідомляє співробітник Департаменту з нагляду за дотриманням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури України Сергій Сердюк на своїй сторінці в Facebook.

Герой Украины скончался в результате остановки сердца в селе Кобло Львовской области.

"Он был единственным сыном в семье. У Михаила остался сын. Михаил Шишлик родился 27 октября 1990 в селе Страшевичи. Вступил в ряды Вооруженных сил Украины 11 июня 2014 по контракту. Сначала проходил службу в воинской части А0807 в Самборе (полк радиационной, химической и биологической защиты), затем в Яворове в военной части А0998, 24 ОМБр имени короля Даниила", - говорится в сообщении.

Также Сердюк отметил, что Шишлик 5 раз находился в зоне боевых действий на Донбассе - дважды в период с сентября 2014 по май 2015 года; ноябрь 2015 - январь 2016; март - май 2016; январь - апрель 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", 19 января от болезни сердца в Мелитополе умер участник боевых действий на Донбассе Сергей Садовский с позывным "Китаец".

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