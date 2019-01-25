Военное авто со смертельным грузом попало в ДТП под Черкассами: опубликованы фото

В Черкасской области на скользкой дороге перевернулся военный грузовик с боеприпасами.

Об этом пишет местное издание "Прочерк".

Инцидент произошел около одиннадцатого часа 25 января. По словам водителя грузовика, его подрезала "Ауди", которая с места происшествия скрылась. Уже через 20 минут скользкую дорогу в районе ДТП посыпали противогололедной смесью.

По сообщению ГосЧС, около 10 часов утра, вблизи села Княжа в Звенигородском районе, в кювет съехал военный автомобиль "Урал", перевозивший боеприпасы в ящиках.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.

Ящики со снарядами без взрывателей, были загружены в другие автомобили военной колонны и вывезены с места происшествия. Автомобиль с помощью автокрана подняли на дорогу. На месте происшествия работают соответствующие службы, военные, полиция, служба автомобильных дорог и спасатели. Угрозы для жизни людей нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ попали в смертельное ДТП в Херсоне.