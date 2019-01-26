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Позывной "Батюшка": фото и подробности о бойце ВСУ, убитом боевиками на Донбассе

суббота, 26 января 2019, 07:28

В пятницу, 25 января, в районе села Катериновка Луганской области в результате обстрела боевиками военного автомобиля погиб боец ВСУ Виталий Губенко (позывной "Батюшка").

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Как отмечается, 53-летний Виталий Анатольевич Губенко служил прапорщиком 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Виталий Губенко закончил духовную семинарию, богословские курсы в Киеве. Поступил на военную службу по контракту. Долгое время в подразделении исполнял обязанности капеллана.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе 25 января боевики открыли огонь из ПТУР по автомобилю, в котором ехали бойцы Вооруженных сил Украины, в результате чего один военный погиб.

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