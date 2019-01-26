В Москву пришел снежный апокалипсис: опубликованы видео масштабных ДТП

В столице России Москве из-за масштабного снегопада произошло множество автомобильных аварий.

Об этом сообщает информационное агенство "Интерфакс".

В московском регионе в субботу, 26 января, началась метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Из-за бушующей непогоды Центр организации дорожного движения Москвы призвал столичных водителей быть внимательными на дорогах и посоветовал пользоваться метрополитеном.

Однако некоторые водителя не придали значения предупреждениям синоптиков, потому на дорогах столицы возникло много ДТП. В сети разместили видео масштабных аварий.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму, между селами Луговое и Ленинское, произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.