Чиновник из Верховной Рады напал на полицейских: в сети рассказали подробности

Во Львовской области сотрудник аппарата Верховной Рады напал на полицейских.

Об этом в Facebook сообщила журналист Виктория Балицкая.

По ее словам, инцидент произошел 27 января около 22:00 на кольцевой дороге между селами Рудное и Рясное.

Патрульные остановили автомобиль BMW X5, так как он двигался без включенных фар ближнего света. За рулем была женщина, в салоне находился ее муж.

"По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из низ кулаком в лицо. Выяснилось, что агрессивный пассажир Юрий Сорочик является руководителем секретариата Комитета Государственной Думы Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции", - написала Балицкая.

Патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. Госслужащий тоже посещал травмпункт с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские, ушибы он мог получить при задержании.

На водителя составили протокол об админнарушении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти в Украине бывшего топ-чиновника.