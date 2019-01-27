Под Харьковом вор с возлюбленной пошли на "дело" с санками: опубликованы фото

В Харьковской области супружеская пара грабителей проникли в чужой дом и обокрали его, вывезя имущество на санках.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в поселке Савинцы Балаклейского района. 24-летний судимый мужчина и его 28-летняя сожительница проникли в чужое домовладение выломав окно. Оттуда они похитили всю электротехнику, бытовые вещи и продукты питания.

В полицию обратился 60-летний сосед потерпевших. Мужчина рассказал правоохранителям о том, что следит за домом на время отсутствия хозяев.

В ходе отработки территории района оперативники районной полиции задержали по "горячим следам" мужчину и женщину, причастных к совершению преступления. Как оказалось, все награбленное имущество они вывезли на санках.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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