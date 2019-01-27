РУС. | УКР.

воскресенье, 27 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 января

03:34
Под Харьковом вор с возлюбленной пошли на "дело" с санками: опубликованы фото
02:29
"Черная метка" диктаторам: сети повеселила яркая фотожаба с Путиным и его одиозными "коллегами"
01:27
​В Китае нашли загадочную рептилию, вымершую сотни миллионов лет назад: фото
00:05
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского масс-старта в Антхольце

26 января

23:49
В Киеве третий месяц не могут опознать попавшего под машину парня: опубликованы фото
23:31
Скандальный путинский политик предложил сделать Венесуэлу частью "русского мира": видео
23:16
Больше не россиянка: с усыпальницы знаменитой украинки в Стамбуле убрали ошибку
22:56
​Взрыв в кафе в России: появилась информация о погибшем и видео внутри выгоревшего здания
22:50
В Одессе охранник аптеки открыл стрельбу из-за продажи лекарства без рецепта: фото
22:45
Непогода на Донбассе помешала эвакуации раненых бойцов: опубликовано видео
22:30
​В Киеве случилось жуткое смертельное ДТП на пешеходном переходе: фото
22:15
Угробили все: в сети рассказали о последствиях оккупации Крыма Россией
Все новости

Под Харьковом вор с возлюбленной пошли на "дело" с санками: опубликованы фото

воскресенье, 27 января 2019, 03:34

В Харьковской области супружеская пара грабителей проникли в чужой дом и обокрали его, вывезя имущество на санках.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в поселке Савинцы Балаклейского района. 24-летний судимый мужчина и его 28-летняя сожительница проникли в чужое домовладение выломав окно. Оттуда они похитили всю электротехнику, бытовые вещи и продукты питания.

В полицию обратился 60-летний сосед потерпевших. Мужчина рассказал правоохранителям о том, что следит за домом на время отсутствия хозяев.

В ходе отработки территории района оперативники районной полиции задержали по "горячим следам" мужчину и женщину, причастных к совершению преступления. Как оказалось, все награбленное имущество они вывезли на санках.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото парня, обвиняемого в краже в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: