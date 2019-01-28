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Кличко попал в больницу в Европе: что известно

понедельник, 28 января 2019, 21:50

Мэр Киева Виталий Кличко находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оксана Зиновьева, передает "LIGA.net".

Как отмечается, 26 января мэр Киева Виталий Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что травма не связана с прогулкой на лыжах. "Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь не сообщила о дате возвращения мэра к своим обязанностям городского главы. При этом добавила, что в связи с происшедшим, мэр отложил рабочий визит в Осло.

Напомним, Кличко получил травму спины в 2007 году, когда готовился к бою с американцем Джамилом Макклайном в Мюнхене. По словам самого Кличко, травма возникла во время разминки. Бой с Макклайном был отложен, а украинец перенес операцию.

Как сообщал "Апостроф", мэр Киева Виталий Кличко не собирается баллотироваться в качестве кандидата на президентских выборах в Украине в 2019 году.

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