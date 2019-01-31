Стало известно о гибели преподавательницы университета в ДТП под Хмельницким: фото

25 января ночью вблизи села Водички в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибла 36-летняя преподаватель винницкого ВУЗа Ирина Тарасова.

Об этом сообщает "33 канал".

Отмечается, что 39-летний водитель легковушки "Hyundai Santa Fe", двигаясь в направлении Хмельницкого, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.

36-летняя пассажирка "Hyundai Santa Fe", жительница Винницы, погибла на месте. Сам водитель легковушки получил многочисленные травмы и был госпитализирован в областную больницу.

"Вместе с мужем Алексеем Ирина воспитывала двух прекрасных детей - сына Марата и дочь Мирочку. Она любила всех детей, с которыми занималась в детском спортивном лагере, придумывала для них оригинальные, интересные тренировки, организовывала познавательные и оздоровительные мероприятия", - рассказали друзья и соседи погибшей Ирины.

Коллеги и друзья Ирины из Винницкого торгово-экономического института КНТЭУ шокированы трагедией.

В хмельницкой полиции пока никак не комментируют возможные причины трагической аварии. А друзья семьи говорят - машину могло занести поздно ночью на скользкой заснеженной дороге.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой произошло жесткое смертельное ДТП с маршруткой.