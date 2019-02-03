РУС. | УКР.

воскресенье, 3 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 февраля

11:51
"Бавария" сенсационно проиграла в чемпионате Германии: видеообзор
11:50
Децл жив? В сети вспомнили странные слова рэпера о скорой смерти
11:31
"Российский террорист" устроил переполох во Львове: опубликованы фото
11:19
На Донбассе ликвидирован боевик Путина с позывным "Децл"
11:09
Известный украинский футболист провел великолепный матч в Испании: опубликовано видео
11:09
Заговор против бедных: украинцев предупредили об опасности популистов
10:47
Опубликовано письмо тяжелобольного украинского узника Кремля
10:47
Ukrainian Fashion Week: яркие фото второго дня
10:39
В России десятки детей попали в смертельное ДТП с автобусом: первые фото и видео
10:28
Ковалев - Альварес: полное видео боя
10:17
В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
10:15
В сети ажиотаж вокруг поимки колоритного фаната ДНР: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Российский террорист" устроил переполох во Львове: опубликованы фото

воскресенье, 03 февраля 2019, 11:31

Во Львове мужчина, представившийся "русским террористом" заявил полиции о "заминировании" отеля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что 2 февраля, в 19:10 на оперативную линию "102" позвонил мужчина, представился и сообщил, что он "русский террорист, у него бомба и он взорвет отель", расположенный недалеко от Львова, в Пустомытовском районе.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции и работники других служб. Правоохранители обследовали отель и прилегающую территорию. Взрывоопасных предметов не обнаружили.Были эвакуированы гости и работники заведения.

Личность злоумышленника была установлена - им оказался 37-летний житель Одессы, который проживал в гостинице. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники Пустомытовского отдела полиции, в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове поймали грабителя, избившего беременную.

Фотовзгляд

Все галереи
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: