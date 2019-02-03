"Российский террорист" устроил переполох во Львове: опубликованы фото

Во Львове мужчина, представившийся "русским террористом" заявил полиции о "заминировании" отеля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что 2 февраля, в 19:10 на оперативную линию "102" позвонил мужчина, представился и сообщил, что он "русский террорист, у него бомба и он взорвет отель", расположенный недалеко от Львова, в Пустомытовском районе.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции и работники других служб. Правоохранители обследовали отель и прилегающую территорию. Взрывоопасных предметов не обнаружили.Были эвакуированы гости и работники заведения.

Личность злоумышленника была установлена - им оказался 37-летний житель Одессы, который проживал в гостинице. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники Пустомытовского отдела полиции, в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове поймали грабителя, избившего беременную.