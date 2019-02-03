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Стало известно об опасном ЧП на КПВВ на Донбассе

воскресенье, 03 февраля 2019, 21:45

На КПВВ "Гнутово" задержали 62-летнего жителя Мариуполя, который пытался вывезти с временно оккупированного Донбасса взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"Благодаря оперативным действиям пограничников и сотрудников СБУ в КПВВ "Гнутово", была пресечена попытка незаконного перемещения тротиловых шашек" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

62-летний житель Мариуполя утром выехал на временно оккупированную территорию на личном автомобиле и после обеда возвращался из оккупированного Новоазовска назад.

"Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ "Донецко-Луганское" Госпогранслужбы и сотрудники СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм" – отметили в штабе ООС.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Марьинка".

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