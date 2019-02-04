Боевики устроили самоубийственную атаку на ВСУ: ликвидированы трое

В воскресенье, 3 февраля, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Новоселовка", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе хутора Вольный; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское.

Из автоматических гранатометов оккупанты вели огонь в районе поселка Луганское; из гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Зайцево; из гранатометов – в районе населенного пункта Золотое-4; дважды из минометов калибра 82 мм – в районе поселка Крымское.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

По данным разведки, трое боевиков были ликвидированы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото украинских героев, погибших на Донбассе в январе.