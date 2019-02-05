В сети показали фото погибшего от пули снайпера бойца ВСУ

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вторник, 05 февраля 2019, 14:33
Фото: Форпост

В понедельник, 4 февраля, на Донбассе погиб доброволец из Львовской области Николай Рудник.

Об этом сообщает местное издание Форпост.

"Николай Андреевич Рудник был членом Конгресса украинских националистов, одним из основателей Народного Руха Украины, организаций "Просвита" и "Тризуб", активно в часть в событиях Евромайдана и показывал достойный пример для молодых националистов", - пишет издание.

По словам друга погибшего Николая Поломанного, Николай всегда был человеком с активной жизненной позицией, настоящим патриотом Украины, за что страдал в советские времена, вынужден был длительное время скрываться за границей. Имел незаурядный талант скульптора, был влюблен в родное слово, писал стихи, был прекрасным спортсменом.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно про убийство боевиками на Донбассе украинского священника.

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