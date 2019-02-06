В Днепре Mercedes и ВАЗ устроили жуткое ДТП: фото и видео момента аварии

В среду, 6 февраля, в Днепре столкнулись ВАЗ и Mercedes: три человека пострадало.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 7:40, на улице Романовского.

Из-за столкновения водителя ВАЗ зажало в автомобиле. Спасатели прибыли на место и начали вырезать мужчину из авто. Его госпитализировали в городскую больницу имени Мечникова в тяжелом состоянии. У водителя Vito закрытая черепно-мозговая травма, а у пассажира второго автомобиля — открытая.

По словам сотрудников патрульной полиции, автомобиль Mercedes ехал на выезд из города, а ВАЗ ехал в город. При этом водитель Mercedes утверждает, что ехал по своей полосе. Очевидцы аварии предполагают, что водитель ВАЗ увидел яму и решил ее объехать.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 февраля в Киеве произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадали два человека, а виновник аварии сбежал.