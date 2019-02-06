РУС. | УКР.

среда, 6 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 февраля

11:45
Появились новые фото прощания с Децлом
11:34
США приняли новые санкции против Путина и его друзей: что известно
11:28
В Днепре Mercedes и ВАЗ устроили жуткое ДТП: фото и видео момента аварии
11:22
Популярные лоукостеры взвинтили цены на перевозку багажа: новые тарифы
11:19
367 единиц спецтехники выехало спасать Киев от снегопада: фото
11:12
Киев застрял в снежных пробках: актуальная карта
11:06
Стало известно, где сборная Украины проведет первые домашние матчи в отборе на Евро-2020
11:04
Маленький комочек: муж Тодоренко умилил поклонников фото с новорожденным сыном
10:56
Модная битва: Оля Полякова и Настя Каменских засветились в одинаковых платьях
10:38
Пресс-конференция Януковича в Москве: онлайн-трансляция
10:37
В Лондоне тайно обсуждают непопулярное решение по Brexit: что известно
10:33
Барселона - Реал: прогноз букмекеров на матч Кубка Испании
Все новости

В Днепре Mercedes и ВАЗ устроили жуткое ДТП: фото и видео момента аварии

среда, 06 февраля 2019, 11:28

В среду, 6 февраля, в Днепре столкнулись ВАЗ и Mercedes: три человека пострадало.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 7:40, на улице Романовского.

Из-за столкновения водителя ВАЗ зажало в автомобиле. Спасатели прибыли на место и начали вырезать мужчину из авто. Его госпитализировали в городскую больницу имени Мечникова в тяжелом состоянии. У водителя Vito закрытая черепно-мозговая травма, а у пассажира второго автомобиля — открытая.

По словам сотрудников патрульной полиции, автомобиль Mercedes ехал на выезд из города, а ВАЗ ехал в город. При этом водитель Mercedes утверждает, что ехал по своей полосе. Очевидцы аварии предполагают, что водитель ВАЗ увидел яму и решил ее объехать.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 февраля в Киеве произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадали два человека, а виновник аварии сбежал.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: