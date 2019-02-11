Украинская авиакомпания угодила в ЧП в Афинах: что известно

В Афинах (Греция) перенесли вылет самолета из-за найденного в салоне неизвестного вещества.

Об этом сообщает пресс-служба компании Fly UIA на своей странице в Facebook.

На борту рейса PS354, который должен был улететь 10 февраля в 15:00 по местному времени, в салоне самолета бортпроводники нашли вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передали на экспертизу в компетентные органы.

"В соответствии с процедурами авиационной безопасности, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложено до 15:00 - 11 февраля. Все пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и трансфером из/в аэропорт", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в российском аэропорту произошла авария с пассажирским самолетом. Он врезался в мачту освещения в аэропорту Домодедово. Позже стали известны новые подробности ЧП.