Смертельное ДТП с пьяным водителем: адвокат обвинил родителей жертв

Адвокат водителя, который в пьяном состоянии сбил в Ровно двух подростков, обвинил в случившемся ДТП их родителей.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Так, адвокат пьяного водителя, который в Ровно сбил насмерть школьницу и покалечил ее сверстника, обвинил родственников детей в том, что они надели их в темную одежду, что, якобы, помешало водителю увидеть их.

Напомним, жестокая авария, в результате которой девочка погибла, а мальчик оказался в коме, случилась 2 ноября прошлого года. Жертвам ДТП по 16 лет. В тот день парень провожал девушку от репетитора. Девочка погибла на месте, а парень до сих пор находится на лечении.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Ровно перевернулась маршрутка с пассажирами.