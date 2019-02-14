В сети показали пополнение "бригады 200" на Донбассе: боевики срочно ищут деньги

В сети рассказали о пополнении "бригады 200" боевиком на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

Отмечают, что ликвидировали девушку, которая "защищала" жителей Донбасса.

"Судьба решила иначе и сейчас собирают средства отправить в забытое село с четырьмя домами", - написал Штефан и опубликовал скриншот, где просят помочь деньгами.

Пользователи сети прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали Абдуллу, "случайно" погибшего на Донбассе.

Также в сети показали фото 21-летнего боевика, Дмитрия Сидорова из Донецка, ликвидированного на Донбассе в пятницу, 8 февраля.

Кроме того, были опубликованы фото и данные про очередного боевика на Донбассе, Сергея Ляхова из российского города Новороссийск, который пополнил "Груз 200".