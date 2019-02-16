Гасили из гранатометов: стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе

С начала суток субботы, 16 февраля, в зоне военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под обстрел боевиков попали позиции ВСУ в районе Авдеевки.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник дважды обстрелял позиции наших войск в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка", - уточняют военные.

Как сообщал "Апостроф", Путин отправил на Донбасс новую группу наемников. Кроме того, ранее в сети показали новые доказательства присутствия российских подразделений на Донбассе.