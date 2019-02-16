На Донбассе сожгли авто важного чиновника: первые подробности, фото и видео

В субботу, 16 февраля, в Покровске (Донецкая область) неизвестные сожгли авто секретаря горсовета Ирины Сущенко.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

"Установлено, что автомобиль принадлежит 44-летнему местному жителю. По факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога)", - сообщили в полиции.

Также известно, что ЧП с Тoyota Camry произошло во дворе многоэтажного дома.

Происшедшее прокомментировал мэр Покровска Руслан Требушкин в Facebook, опубликовав видео с места ЧП.

"Считаю, что этот случай - ответ оппонентов, которые вчера (15 февраля - ред.) во время заседания сессии услышали о себе много правды, и как всегда, решили ответить привычными для себя бандитскими методами", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Сумами депутату устроили огненное "шоу".