В сети показали фото новых героев "бригады 200" у боевиков на Донбассе

11 февраля в Донецкой области были ликвидированы двое боевиков так называемой ДНР.

Имена и фото боевиков публикует на своей странице в Facebook блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Одного из ликвидированных зовут Роман Кузин. По информации сайта "Миротворец", он служил командиром гранатометного взвода в 3-й отдельной мотострелковой бригаде ДНР. Родом из Енакиево, родился в 1983 году.

Другой ликвидированный боевик – Борис Зверниченко. Также из Енакиево, 1987 года рождения.

Оба боевика были убиты в районе населенного пункта Доломитное, находящегося между Горловкой и Светлодарском.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 17 февраля, украинские военнослужащие взяли в плен боевика во время попытки оккупантов атаковать позиции ВСУ.