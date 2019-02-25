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Опубликованы новые фото и видео с места подрыва топ-террориста ДНР

понедельник, 25 февраля 2019, 13:11
Фото: Necro Mancer\Twitter

Появились видео и новые фото с места взрыва во временно оккупированной Макеевке, в результате которого планировалось ликвидировать "командира" подразделения "МВД "ДНР".

Соответствующие кадры и фото опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

При этом, согласно официальному заявлению боевиков к инциденту причастны якобы "украинские диверсанты".

"Не, ну шо такое, чуть шо - так сразу мы. Может у него газовое оборудование взорвалось, как в маршрутке в Магнитогорске", - прокомментировал заявление блогер.

Что касается пострадавших, то в результате взрыва пострадал мужчина. По данным боевиков, он на данный момент находится в больнице в стабильном состоянии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Донецке прогремела серия взрывов.

Кроме того, 23 февраля в оккупированном Луганске прогремел взрыв в районе так называемой военной комендатуры группировки ЛНР, есть пострадавшие.

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