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В Украине поймали финансовых подельников боевиков ЛНР: фото

понедельник, 25 февраля 2019, 11:57
Фото: пресс-центр СБУ\Facebook

Под Харьковом СБУ рассекретила схему финансирования боевиков так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

Оказывается, что местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганщины подакцизные товары, включая табачные изделия. Приобретенный товар дельцы телепортировали на подконтрольную украинской власти территорию.

Деньги, полученные от реализации контрафакта, использовались для содействия в противоправной деятельности террористической организации "ЛНР".

Правоохранители задержали курьера во время прохождения таможенного досмотра в международном аэропорту "Харьков" на попытке вывезти очередную партию продукции в одну из соседних стран.

Также неподалеку от Станицы Луганской задержали еще одного фигуранта дела, который пытался переместить контрафактные изделия с временно оккупированной территории Луганской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее западные журналисты описали схему финансирования Кремлем боевиков ДНР-ЛНР.

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