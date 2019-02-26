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​У экс-нардепа Мартыненко заявили о пиар-кампании, организованной против него НАБУ

вторник, 26 февраля 2019, 14:35

Директор НАБУ Артем Сытник внепроцессуально руководит прокурорами САП в суде по "делу Мартыненко".

Об этом сказал адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба Николая Мартыненко.

"Судебные заседания показали, что разрекламированные "доказательства" НАБУ против Николая Мартыненко оказались юридически ничтожными, - сказал Бойко. - В деле "Энергоатома" нет никаких убытков, фейковая "привязка" Мартыненко к панамской компании "Бредкрест" опровергнута документами (причем, собранными самим НАБУ). Таким образом, фигурирование Мартыненко в деле - это составляющая пиар-кампании против него. В Швейцарии аналогичное дело ничем не закончилось и даже не было передано в суд", - отметил адвокат.

По его словам, "Артем Сытник придумал преступление. А теперь думает, где взять доказательства. Поскольку доказательств нет, то он спрятал правду за дымовой завесой –информационной кампанией против Мартыненко и тонной макулатуры, которую суд вынужден рассматривать по настоянию прокуроров. По указанию Сытника прокуроры САП просто тянут время, требуя от суда рассматривать весь собранный ими процессуальный мусор. Отсюда настойчивое желание Сытника незаконно вернуть в судебный процесс своего "ручного" прокурора Перова - хотя это поставило бы под сомнение любое решение суда по этому делу".

В пресс-службе Мартыненко также заявили, что директор НАБУ официально уйдет в политику и осенью планирует баллотироваться в Верховную Раду по списку одной из "новых" партий.

"После всех провалов, после ряда политических дел господин Сытник хочет катапультироваться в депутатское кресло. Цель - получить неприкосновенность, чтобы не отвечать перед законом. А оснований для такой ответственности много - начиная с незаконного обогащения на должности прокурора и проданного недавно в Крыму земельного участка (с уплатой налогов в российский бюджет). А за системные злоупотребления на должности руководителя НАБУ ему светит не одно уголовное дело. Профессиональные общественные активисты, обслуживающие НАБУ, также активно ищут себе места в разных партиях", - считают у экс-депутата.

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