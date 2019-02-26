Украинская полиция поймала серийного грабителя, скрывавшегося почти 20 лет

Полицейские Белой Церкви задержали мужчину, который был в розыске за ограбление более 20 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что в конце 1998 года за совершение разбойного нападения и кражи, правоохранители установили и доказали причастность к преступлениям трех жителей города

"В то время уголовное дело направлено в суд в отношении двух правонарушителей, а последний участник преступления, который подозревался в совершении краж из магазинов и частных домов, бежал из города во время судебного процесса", - сказано в сообщении.

В дальнейшем 26-летнего мужчины правоохранители объявили в розыск.

Полицейские разыскали беглеца в Шостке Сумской области, где его задержали по месту жительства. Во время допроса беглец объяснил, что бежал в чужой город почти 20 лет назад чтобы спрятаться и избежать ответственности и думал, что сегодня уже его никто не ищет.

Следователи Белоцерковского отдела полиции объявили 45-летнему мужчине о подозрении по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины и направили дело в суд для принятия законного решения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали водителя, сбежавшего после смертельного ДТП.