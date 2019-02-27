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В Бердичеве случился возмутительный инцидент с ребенком в детсаду: фото

среда, 27 февраля 2019, 13:02

26 февраля, в одном из детских садиков Бердичева Житомирской области воспитательница наказала провинившегося четырехлетнего мальчика расцарапав ему руку.

Об этом сообщает местное издание berdichev.biz.

Отмечается, что женщина сильно ущипнула ребенка за ручку, оставив на ладошке глубокие царапины от ногтей.

"После этого воспитательница даже не потрудилась отвести ребенка к медсестре, чтобы как следует обработать ранку и не допустить заражения. О случившемся матери сообщил ребенок, это подтвердили и коллеги воспитательницы, которые работали вместе с ней на смене в тот день", - сказано в материале.

Травму у своего сына обнаружила мама, которая вечером пришла забрать ребенка из детского садика. Она также намерена писать соответствующее заявление в полицию и жалобу в управление образования и науки города Бердичева.

"Женщина обоснованно считает, что человек, способный причинить вред ребенку, не должен работать с детьми. Тем более, что, по словам матери, конфликты с этой воспитательницей уже были, правда она и подумать не могла, что у работницы детского сада хватит совести сознательно причинять детям боль", - добавили в издании.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Закарпатье произошло жуткое ЧП с ребенком.

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