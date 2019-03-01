Пошел черный дымок: "третья сила" нанесла меткие удары по боевикам на Донбассе

В Калиново (Луганская область) "третья сила" нанесла по боевикам разгромный удар после обстрела позиций 46-го батальона "Донбасс" 54-й бригады ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Как только три дня назад днем, в районе нп Калиново Луганской области по позициям 46-го батальона "Донбасс" 54-й бригады был открыт огонь со стрелкового оружия и из БМП-1, работающей со скрытой позиции, то ответка не задержалась. Третья сила подключилась. Всего несколько "птичек" неизвестного калибра и бой прекратился. На позиции противника пошел черный дымок. Что там задымилось: БМП, блиндаж, или пятая точка врага, непонятно", - написал он.

Волонтер отметил, что это не единственный пример помощи ВСУ от "третьей силы".

Как сообщал "Апостроф", ранее "третья сила" ликвидировала точку боевиков ЛНР на Донбассе.