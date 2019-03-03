Около ТЦ в Харькове трамвай насмерть сбил мужчину: опубликованы фото

В пятницу, 1 марта, в Харькове около остановки, которая находится возле торгового центра, трамвай наехал на мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 23:11 на улице Героев Труда. Трамвай не успел остановиться, применяя экстренное торможение, и совершил наезд на человека. От полученных травм 38-летний мужчина погиб.

Правоохранители устанавливают причины и детали трагедии. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Кроме этого, правоохранители просят свидетелей и очевидцев аварии обращаться в отдел преступлений в сфере транспорта Нацполиции.

Как сообщал "Апостроф", 31 января под Одессой, на трассе Одесса-Рени, произошло жестокое тройное ДТП с участием маршрутки, в котором одна женщина-пассажир погибла, и 14 человек получили травмы. В сети появились фото и видео с места аварии.