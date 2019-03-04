Во Львове погиб нацгвардеец: стали известны детали жуткого происшествия

В воскресенье, 3 марта, во Львове произошло смертельное ЧП: поезд насмерть переехал военнослужащего Нацгвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"3 марта в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном полотне вблизи улицы Курмановича во Львове обнаружено тело мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшим оказался 20-летний военнослужащий срочной службы воинской части № 3002 Национальной гвардии Украины. Сам он - житель Киева.

Известно, что в субботу, 2 марта, с 8 утра и до шести вечера он был в увольнении. В указанное время он так и не прибыл в воинскую часть.

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