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Задержание украинского священника в Крыму: стало известно о новой подлости оккупантов

понедельник, 04 марта 2019, 09:42

Опасность преследования архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, дело против него не закрыто.

Об этом "Крым.Реалии" рассказала сам священнослужитель.

По его словам, целью задержания было сорвать его запланированную поездку к удерживаемому в России украинскому гражданину Павлу Грибу, а также опорочить имя, выдвинув соответствующие обвинения.

"Цель – опорочить мое имя. Мол посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться", – рассказал архиепископ.

Он подчеркнул, что не исключает дальнейших действий российских силовиков.

"Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают в дальнейшем, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что во многих этих делах сначала появлялся административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея или Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня – нецензурная лексика в публичном месте", – отметил Климент.

Архиепископ также поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, украинского омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что "был задействован очень большой круг людей" для его освобождения.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, что архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, которого задержали оккупационные властиполуострова, отпустили на свободу.

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