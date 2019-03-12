Авто с украинскими военными подорвалось на Донбассе

На Донбассе в результате подрыва транспортного средства пострадали двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщают УНН.

Инцидент произошел в Попаснянском районе Луганской области. Факт подрыва машины с украинскими военными подтвердили и в Попаснянском отделе полиции ГУНП в Луганской области.

"Был такой факт. В сводке было, что подорвались на мине двое военнослужащих в автомобиле", - отметили в полиции.

В правоохранительных органах также добавили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", 23 апреля 2017 года на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса подорвался автомобиль с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента один из представителей СММ ОБСЕ погиб, еще один получил ранения.