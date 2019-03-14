Появились видео спасения детей после смертельного обрушения школы в Нигерии

Появились новые подробности обрушения школы в Нигерии. По последним данным, количество погибших в нигерийском Лагосе возросло до восьми.

Как сообщает, Associated Press со ссылкой на представителя спасательной службы, удалось спасти 37 человек.

В свою очередь национальное агентство по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций не публикует информации о точном числе жертв.

Местные СМИ сообщают о шести погибших. При этом говорится, что 59 человек спасены.

Отмечается, что под завалами оказались более ста человек, большинство из них — дети. Число жертв может возрасти.

Тем временем в сети опубликовали видео спасения детей из школы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Нигерии более полсотни людей пропали без вести после утечки и взрыва нефти из нефтепровода.