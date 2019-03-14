В Харькове появилась "алкогольная" банда мошенников, которые выдают себя за активистов: фото

В Харькове появились аферисты, которые представляюсь проверяющими лицензии на алкогольную продукцию, вымогают деньги.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе ХС • Харьков.

"Вот этот персонаж со своими подельниками (в основном малолетки в количестве 10 человек) ходит по заведениям в качестве "активистов" и проверяют наличие лицензии на продажу алкоголя. Начинают запугивать предпринимателей звонками в полицию, что будем каждый день сюда ходить, пока не закроетесь. Ведут себя очень борзо, оскорбляют продавщицу и посетителей, запрыгивают на бар, забирают алкоголь (который с лицензией), но полицию не вызывают", - говорится в сообщении.

Уточняется, что когда на место разборок приезжают хозяева торговой точки, то "вымогают от 2 до 10 тысяч, и мы к вам больше не придем, но если не дадите, будем ходить каждый день".

"Я их видел на Малышева они себя называют активисты "Опора Украины", - пишут в комментариях пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее ловкий мошенник засветился на видео за "работой" в Киеве.