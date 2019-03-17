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​В сети показали видео о мужестве ветерана АТО с позывным "Испанец"

воскресенье, 17 марта 2019, 21:46

В сети показали видео с ветераном АТО Романом Максимцом, который потерял конечности во время военных действий на Донбассе, но продолжает бороться за полноценную жизнь.

Видео опубликовали волонтеры "Повернись живим" в Facebook.

"Война забрала у Романа конечности и не смогла отобрать желание жить. Вот на видео он плавает в бассейне - испытывает новый специальный протез для предплечья", - говорится в сообщении.

Роман Масимець из Львовской области. До войны работал за границей (за это собратья дали ему позывной "Испанец"), но не прятался от войны и пошел защищать Украину, став бойцом 46-го отдельного батальона "Донбасс-Украина".

Почти год он был в горячих точках фронта. А в июле 2016 года под Марьинкой при выполнении боевого задания боец подорвался на мине. У Романа были повреждены конечности, глаза и лицо.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали про бывшую музыкантку, которая сейчас помогает украинским бойцам на Донбассе.

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