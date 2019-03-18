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Бойцы ВСУ сбили на Донбассе "птичку" боевиков ДНР: опубликованы фото

понедельник, 18 марта 2019, 14:20

18 марта в зоне боевых действий на востоке Украины бойцы Объединенных сил сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, противник продолжает осуществлять провокационные действия для обвинения подразделений Объединенных сил в нарушении "весеннего" перемирия. Так, на Авдеевском направлении противником устроена провокация с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ОС", - сообщили в штабе.

По данным украинских военных, остатки сбитого беспилотника передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в социальных сетях активно обсуждают фотографии, на которых запечатлена замаскированная техника боевиков на Донбассе.

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