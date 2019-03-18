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Под Одессой осквернили памятник украинским героям: опубликованы фото и сумма награды свидетелям

понедельник, 18 марта 2019, 15:34

В ночь с 17 на 18 марта неизвестные осквернили мемориал воинам Армии УНР в городе Ананьев Одесской области.

"Памятник облили краской и забросали яйцами. "Героика" выплатит 10 000 грн за информацию о злоумышленниках", - сообщают в Facebook на странице "Героїка".

На фото видно, что памятник осквернили краской розового цвета.

Интересно, что 13 марта в этом же городе неизвестные подожгли стенд, установленный героям вооруженного конфликта на востоке Украины. По факту было открыто уголовное производство, но пока причастных к поджогу в полиции не установили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь с 7 на 8 декабря на площади Независимости в Хмельницком неизвестные повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО.

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