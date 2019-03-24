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Назад в рассеюшку? В Украине разгорелся скандал из-за школьного учебника

воскресенье, 24 марта 2019, 20:49

В сети активно обсуждают скандал вокруг учебника за 8 класс "Основы здоровья" автора Ивана Беха, в котором одна из глав посвящена сексуальному воспитанию.

Фотографию учебника опубликовала в Facebook глава правления Общественной организации "ВІСь" в Виннице Светлана Дубина.

"Люди! Вы этот учебник видели? Лилия Гриневич, это что такое", – спросила Дубина.

На одной из страниц книги говорится про "виктимные вещи", "виктимные жесты" и "виктимное поведение". Авторы попытались объяснить, что сильно короткая юбка и яркий макияж могут "создать о вас ложное впечатление и спровоцировать насильника", а флирт, взгляды и касания могут создать впечатления, что "вы не против интимных отношений".

В комментарии под публикацией пользователи раскритиковали авторов учебника.

"Прямо из школы готовят извращенное представление о мире и виктимблейминге", "Ужас, кто до этого додумался, что это за книга", "Что это, назад в Россию?" – возмутились пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России признали, что Крымский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму – стоимость продуктов на оккупированном полуострове продолжает расти.

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