В ЕС рассказали об антикоррупционном расследовании против Порошенко

Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не начинало расследования в отношении президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

"OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения какой-либо информации, которая может быть представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур", - отмечают в ведомстве.

Напомним, что кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британский Офис по расследованию мошенничеств начали расследование в отношении действующего президента Петра Порошенко, которого "подозревают в связях с коррупцией".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Тимошенко пообещала в случае победы на выборах восстановить угольную отрасль, что даст Украине энергетическую независимость.