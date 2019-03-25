​Антрацит-Дакар: в сети высмеяли "игнор" боевиками выборов в Украине

В сети смеются над запланированным "автопробегом" оккупантов на Донбассе, посвященном выборам президента Украины.

Об этом написал журналист Денис Казанский, публикуя соответствующие фото.

"В ОРДЛО за день до выборов в Украине решили устроить АВТОПРОБЕГ, чтобы показать, как им плевать на выборы в Украине. Теперь эти идиоты еще и лепят на машины мудацкие наклейки и жгут бензин, чтобы показать, как мы им безразличны", - говорится в сообщении.

Под постом появились язвительные комментарии пользователей.

"Автопробег... Пипец.. Антрацит Дакар. Я за день по работе больше проезжаю", "Если еды хватит то и литр топлива купят", "Так надо ж в комиссии записываться, в наблюдатели, шо ж они", "Автопробег в "республиках", в которых результаты любого голосования приходят по приказу из Москвы. Как иронично", "Завидуют обычно молча)))))", "Когда выборов нет только и остается игрушки для олигофренов на машине рисовать", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", недавно один из главарей боевиков ДНР Даниил Безсонов заявил, что для введение нового военного положения и последующего срыва президентских выборов президент Украины Петр Порошенко намерен провести "кровавую провокацию с массовой гибелью мирных жителей Донбасса".