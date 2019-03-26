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Появились новые фото, видео и подробности смертельного ЧП с автокраном под Киевом

вторник, 26 марта 2019, 13:38

26 марта под Киевом в городе Борисполь мужчина упал с люльки автокрана и погиб мгновенно.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла по адресу Киевский шлях, 87/1 около 10:00. Как стало известно, мужчина был строителем. Он со своей бригадой восстанавливал стену дома, которая обрушилась из-за недавней непогоды. Мужчина находился на высоте шестого этажа в люльке автомобильного подъемника. По неизвестным причинам строитель выпал из подъемника и упал на землю.

"На место прибыли медики, но к сожалению от полученных травм он скончался на месте. Мужчине было 42 года. В момент инцидента на высоте он был сам. На месте работали медики и полиция. Что именно произошло и причину падения выяснят правоохранители. Детали инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом произошло смертельное ДТП с участием автокрана и легковой машины.

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