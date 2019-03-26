В России без охраны перевозят смертельный груз для боевых самолетов: фото и видео

В сети показали боевое оружие, которые перевозят в России без охраны и сопровождения.

Об этом сообщает основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев на своей странице в Twitter.

"По телеграм-каналам сейчас распространяется видео о том, "как в России перевозят боевые ракеты" (без охраны, без сопровождения)", - написал он и опубликовал запись в сети.

Также Левиев уточнил, что на одном из кадров видео видно код груза ББ5.501.001. По нему находятся тендеры НПО "Базальт".

"Судя по коду продукции ОКПД 25.40, данным тендера и указанной массе, это настоящие боеприпасы. Только не ракеты, а авиабомбы, которые производит НПО "Базальт", - написал он.

На официальном сайте "Базальт" говорится, что их компания является главной и единственной в Российской Федерации и странах СНГ организацией, обеспечивающей полный цикл проектирования, изготовления и утилизации авиационных бомбовых средств поражения (АБСП).

Как сообщал "Апостроф", рядом с границами России в районе Прибалтики за 25 марта пролетели три американских самолета, стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.