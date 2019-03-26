Загадочная смерть школьницы в Запорожье: родители и друзья набросились на полицию

Родственники 15-летней школьницы, тело которой нашли в Запорожье, уверены, что ее убили.

Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

При этом, в полиции утверждают, что девушка покончила жизнь самоубийством. По словам родственников погибшей, следователь Шевченковского ОП, которая ведет уголовное производство, не занимается расследованием.

Так, отцу девушки в полиции выдали лишь справку по факту смерти дочери, где указано, что она получила ушибы костей и внутренних органов. Также родственники утверждают, что никаких экспертиз на наличие алкоголя и наркотиков в крови девушки не проводилось.

В том, что студентка не могла убить себя, уверен и все ее знакомые.

Как сообщал "Апостроф", появились страшные подробности убийства и изнасилования студентки под Тернополем.