​В России задержали скандального экс-представителя Путина: чем известна его семья

28 марта в Москве задержали экс-полпреда президента России на Дальнем Востоке и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

По данным российских СМИ, задержание провели сотрудники Следственного комитета России и Федеральной службы безопасности.

Ишаева подозревают в ряде должностных преступлений, совершенных в период губернаторства. В частности, он проходит фигурантом по делу о махинациях в лесной отрасли.

Известно, что обыски силовики также провели и в здании правительства Хабаровского края.

Задержанный является очень известной фигурой на Дальнем Востоке. Именно он стал первым в современной России губернатором Хабаровского края и проработал на этом посту 18 лет. С 2012 года он вошел в правительство России.

Членам семьи Ишаева приписывали бизнес по продаже элитной недвижимости, а также создание благотворительного фонда. Его родственники неоднократно попадали в скандалы. Так, его внук в 2017 году протаранил три автомобиля на МКАД, но избежал ответственности. В том же году полиция задержала сына экс-губернатора Дмитрия за избиение 60-летнего тестя.

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