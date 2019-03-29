Трагедия на Днепре: стало известно о последних минутах жизни жертв

Водолазы, проводившие поисковые работы на месте трагической гибели 4 человек на Днепре, рассказали о последних минутах борьбы за жизнь жертв аварии на реке возле Кременчуга.

Так, издание "Кременчуцька газета", приводит слова спасателей, согласно которым, тела погибших были найдены практически рядом.

Как считается, тех, кто не умел плавать, или плохо плавал, до последнего пытались спасти, затолкнув на опрокинувшуюся лодку, чтобы впоследствии вытолкать ее к берегу.

Также сообщается, что на теле погибшего Данила Чемериса были обнаружены две сумки. Вероятно, парень принял их вес на себя, а также помогал кому-то, кто не умел плавать.

Аналогично погибли и Сергей Плахтырь и Дмитрий Липка, также найденные водолазами рядом. Спасатели предполагают, что один из ребят до последнего пытался спасти товарища.

Впрочем, как отмечают водолазы, после опрокидывания лодки ребята фактически были обречены, поскольку температура воды оставляла им 8-10 минут на спасение.

Тем временем в полиции все еще не могут понять, что именно произошло с лодкой. Первоначальная версия о том, что она столкнулась с камнем, не подтверждается, так как тела были найдены за 50-70 метров от берега, где никаких камней не может быть.

Кроме того, единственная выжившая в трагедии, которая предположила, что лодка с чем-то столкнулась, сейчас призналась, что в момент опрокидывания "сидела в телефоне" и не помнит, что именно произошло.

Как сообщал "Апостроф", на данный момент найдены тела трех парней, погибших во время аварии на Днепре. Тело еще одной девушки продолжают искать.