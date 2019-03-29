РУС. | УКР.

пятница, 29 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

29 марта

01:24
Берегись, человек: Boston Dynamics показали на видео новейшего робота
00:17
Трагедия на Днепре: стало известно о последних минутах жизни жертв
00:09
​Неизвестные разгромили могилу героя АТО: фото и реакция сети

28 марта

23:48
Путин придумал Украине новую ловушку с Донбассом: что угрожает Киеву
23:38
​На Донбассе ликвидирован боевик "Добрый": фото нового "героя бригады 200"
23:11
​Сеть повеселило уморительное видео о неправильных россиянах
22:39
​В трагическом ДТП погиб знаменитый украинский спортсмен: фото
22:34
Кононенко обвинил авторов "Схем" в нарушении журналистских стандартов
22:05
​Клоны Порошенко и Тимошенко в сериале Зеленского разозлили сеть
21:27
​Порошенко пригрозил расстрелять виновных в скандале вокруг Минобороны
21:15
31 марта украинцы должны выбрать мир - Бойко
20:53
​Путин задействует новую тактику против Украины: генерал предупредил Киев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Трагедия на Днепре: стало известно о последних минутах жизни жертв

пятница, 29 марта 2019, 00:17

Водолазы, проводившие поисковые работы на месте трагической гибели 4 человек на Днепре, рассказали о последних минутах борьбы за жизнь жертв аварии на реке возле Кременчуга.

Так, издание "Кременчуцька газета", приводит слова спасателей, согласно которым, тела погибших были найдены практически рядом.

Как считается, тех, кто не умел плавать, или плохо плавал, до последнего пытались спасти, затолкнув на опрокинувшуюся лодку, чтобы впоследствии вытолкать ее к берегу.

Также сообщается, что на теле погибшего Данила Чемериса были обнаружены две сумки. Вероятно, парень принял их вес на себя, а также помогал кому-то, кто не умел плавать.

Аналогично погибли и Сергей Плахтырь и Дмитрий Липка, также найденные водолазами рядом. Спасатели предполагают, что один из ребят до последнего пытался спасти товарища.

Впрочем, как отмечают водолазы, после опрокидывания лодки ребята фактически были обречены, поскольку температура воды оставляла им 8-10 минут на спасение.

Тем временем в полиции все еще не могут понять, что именно произошло с лодкой. Первоначальная версия о том, что она столкнулась с камнем, не подтверждается, так как тела были найдены за 50-70 метров от берега, где никаких камней не может быть.

Кроме того, единственная выжившая в трагедии, которая предположила, что лодка с чем-то столкнулась, сейчас призналась, что в момент опрокидывания "сидела в телефоне" и не помнит, что именно произошло.

Как сообщал "Апостроф", на данный момент найдены тела трех парней, погибших во время аварии на Днепре. Тело еще одной девушки продолжают искать.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: