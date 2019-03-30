120 кг героина на 10 млн евро: на Закарпатье разоблачили канал контрабанды в ЕС, видео

Служба безопасности Украины совместно с помощью иностранных коллег перекрыла масштабный международный канал контрабанды героина в Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецоперацию по разоблачению и ликвидации провела Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Румынии и Германии. Информация о канале контрабанды героина в европейские страны транзитом через территорию Украины была получена в рамках международного взаимодействия.

Отмечают, что один из активных участников группировки планировал переместить оптовую партию героина с обустроенных в приграничных районах "транзитных баз" в Европу. Правоохранители задержали наркокурьера на Закарпатье накануне его отъезда в ЕС.

"Во время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более ста двадцати килограмм героина. По ценам "черного рынка" стоимость обнаруженного "товара" составляет почти десять миллионов евро", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, спецоперация стала очередным этапом обезвреживания транснационального наркотрафика, организованного уроженцами одной из стран Юго-Западной Азии.

Как сообщал "Апостроф", ГПУ совместно с СБУ пресекли деятельность тысячи наркоторговцев, у которых изъяли оружие и миллионы долларов.