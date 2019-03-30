РУС. | УКР.

суббота, 30 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

30 марта

19:35
В Одессе авто сбило троих бойцов Нацгвардии: фото и видео с места смертельного ЧП
19:34
Месси спас "Барселону" от потери очков в чемпионате Испании: видеообзор
19:32
Из Украины выдворили очередного "вора в законе"
18:58
120 кг героина на 10 млн евро: на Закарпатье разоблачили канал контрабанды в ЕС, видео
18:41
Шахтер - Динамо: известный тренер оценил шансы команд в битве за Кубок Украины
18:29
В Николаеве пьяный таксист протаранил авто полиции: видео с места ДТП
18:14
Скандальную MARUV ограбили в аэропорту
18:05
Гвоздик - Нгумбу: онлайн видео трансляция боя
18:05
В ЕС сделали громкое заявление по оккупированному Крыму
17:32
В Киеве грабители пытали и убили предпринимателя: детали преступления
17:09
Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуть лидерство в чемпионате Англии: видеообзор
17:02
В России похвастались спецсамолетом для космонавтов: видео и фото, сделанные внутри салона
Все новости

120 кг героина на 10 млн евро: на Закарпатье разоблачили канал контрабанды в ЕС, видео

суббота, 30 марта 2019, 18:58

Служба безопасности Украины совместно с помощью иностранных коллег перекрыла масштабный международный канал контрабанды героина в Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецоперацию по разоблачению и ликвидации провела Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Румынии и Германии. Информация о канале контрабанды героина в европейские страны транзитом через территорию Украины была получена в рамках международного взаимодействия.

Отмечают, что один из активных участников группировки планировал переместить оптовую партию героина с обустроенных в приграничных районах "транзитных баз" в Европу. Правоохранители задержали наркокурьера на Закарпатье накануне его отъезда в ЕС.

о время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более ста двадцати килограмм героина. По ценам "черного рынка" стоимость обнаруженного "товара" составляет почти десять миллионов евро", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, спецоперация стала очередным этапом обезвреживания транснационального наркотрафика, организованного уроженцами одной из стран Юго-Западной Азии.

Как сообщал "Апостроф", ГПУ совместно с СБУ пресекли деятельность тысячи наркоторговцев, у которых изъяли оружие и миллионы долларов.

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: