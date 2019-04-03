РУС. | УКР.

среда, 3 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 апреля

17:48
Суд в Украине принял резонансное решение по банку "Хрещатик"
17:45
Кому принадлежат крупнейшие СМИ в Украине: опубликована интересная инфографика
17:32
Стала известна дата прощания с актером Булдаковым
17:13
Так выглядит смерть: в сети показали новые фото с места гибели украинской пулеметчицы на Донбассе
17:03
Пираты захватили украинских моряков в Африке: первые подробности и фото
17:00
Гороскоп на завтра: Тельцам нужно отказаться от привычек, а Водолеям придется принять сложное решение
17:00
Скончался Алексей Булдаков: самые известные роли актера
16:53
В Кабмине раскрыли статистику смертей от гриппа в Украине: инфографика
16:50
Смерть Булдакова: что звезда фильма "Особенности национальной охоты" говорил об Украине
16:45
Озвучен сценарий второго тура, который позволит Порошенко победить
16:39
В Киеве произошло страшное ЧП с мужчиной: видео с места инцидента
16:25
Почему именно обувь? У Путина опешили, услышав о внезапной бедности россиян
Все новости

Так выглядит смерть: в сети показали новые фото с места гибели украинской пулеметчицы на Донбассе

среда, 03 апреля 2019, 17:13
Фото: Вернись живым\Facebook

Фонд "Вернись живым" показал новые фотографии блиндажа, где погибла известная украинская пулеметчица и волонтер Яна Червоная во вторник, 2 апреля.

Соответствующие снимки опубликованы на странице фонда в Facebook.

"Так выглядит смерть. Это - блиндаж, где 2 апреля погибли бойцы 46-го отдельного батальона "Донбасс-Украина" Яна Червоная и Александр Милютин. Они отдали свои жизни за нас с вами. Помните о том, какую страшную цену платят защитники Украины за наше светлое будущее. Ежедневно и ежеминутно", - говорится в подписи к снимкам.

Напомним, 2 апреля в результате обстрела позиций украинских войск со стороны оккупантов погибли двое военных - Яна Червоная и Александр Милютин. Российские войска обстреляли воинов ВСУ гаубицами 152-мм калибра в районе н.п. Новозвановка-Попасная.

Как сообщал "Апостроф", сеть накрыла волна скорби из-за гибели на Донбассе военнослужащихЯны Червоной с позывным "Ведьма" и Александра Милютина с позывным "Дед".

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: