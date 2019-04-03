Так выглядит смерть: в сети показали новые фото с места гибели украинской пулеметчицы на Донбассе

Фонд "Вернись живым" показал новые фотографии блиндажа, где погибла известная украинская пулеметчица и волонтер Яна Червоная во вторник, 2 апреля.

Соответствующие снимки опубликованы на странице фонда в Facebook.

"Так выглядит смерть. Это - блиндаж, где 2 апреля погибли бойцы 46-го отдельного батальона "Донбасс-Украина" Яна Червоная и Александр Милютин. Они отдали свои жизни за нас с вами. Помните о том, какую страшную цену платят защитники Украины за наше светлое будущее. Ежедневно и ежеминутно", - говорится в подписи к снимкам.

Напомним, 2 апреля в результате обстрела позиций украинских войск со стороны оккупантов погибли двое военных - Яна Червоная и Александр Милютин. Российские войска обстреляли воинов ВСУ гаубицами 152-мм калибра в районе н.п. Новозвановка-Попасная.

Как сообщал "Апостроф", сеть накрыла волна скорби из-за гибели на Донбассе военнослужащихЯны Червоной с позывным "Ведьма" и Александра Милютина с позывным "Дед".