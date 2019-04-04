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Боевики ЛНР устроили очередную смертельную выходку на Донбассе: фото

четверг, 04 апреля 2019, 17:59

В городе Брянка на подконтрольной так называемой ЛНР территории боевик с подельником убил владельца продуктового магазина.

Об этом сообщает ресурс "Восточный вариант".

Инцидент произошел 11 марта и о нем позже стало известно сотрудникам "МВД" ЛНР. Двое боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ) жестоко расправились с владельцем магазина "София".

Тело хозяина торговой точки Александра Матвейчука с тяжелыми травмами было обнаружено на улице, возле заведения. Отмечают, что смерть наступила в результате побоев.

"Полиция" ЛНР задержала убийц по горячим следам. Одним из них оказался боевик НВФ по имени Георгий Колесников 1990 года рождения. Уже после задержания выяснилось, что дома у боевика хранился целый арсенал оружия. Сам Колесников не стал отпираться и признался в убийстве человека.

"У задержанного боевика есть личная страничка в соцсети "Вконтакте", на которой он хвастается фотографиями с оружием и позирует в военной форме", - говорится в сообщении.

В сети пользователи прокомментировали инцидент.

Как сообщал "Апостроф", на временно оккупированном Донбассе (Луганская область) боевики так называемой ЛНР изнасиловали и убили своего сослуживца.

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